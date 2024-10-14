Российскую пенсионерку осудили за организацию расправы над подругой из-за долга

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Суд в Красноярске на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил к 15 годам колонии общего режима 65-летнюю пенсионерку, которая организовала расправу над своей подругой Ниной Кузьминой из-за денежного долга.