Российскую пенсионерку осудили за организацию расправы над подругой из-за долга

Суд в Красноярске на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил к 15 годам колонии общего режима 65-летнюю пенсионерку, которая организовала расправу над своей подругой Ниной Кузьминой из-за денежного долга.
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