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Канада потратила на поддержку Украины $26 млрд за четыре года

Канада потратила на поддержку Украины $26 млрд за четыре года

Канада выделит Киеву около $40,1 млн на поддержку ветеранов и их семей, а также запустит совместное с Украиной производство дронов.

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