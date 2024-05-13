Правительство Эстонии обсуждает возможность отправки войск на Украину

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что эстонское правительство «всерьез» рассматривает возможность отправки войск в западную часть Украины якобы для выполнения «тыловых» функций.
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