Финал международной олимпиады «IT-Планета 2024» пройдет в IT-парке «Цифровая Арктика»

В этом году финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IТ-Планета 2024» состоится 24-27 мая в IT-парке «Цифровая Арктика» Северного (Арктического) федерального университета имени М.
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