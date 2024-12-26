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Уничтоженный в районе н.п. Богоявленовка на Южно-Донецком направлении украинский бронеавтомобиль M1165 HMMWV американского производства.

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