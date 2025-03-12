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Царьград

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Русские потакают своим гастрономическим слабостям: мороженое и икра лидируют

Русские потакают своим гастрономическим слабостям: мороженое и икра лидируют

Исследование агентства ORO выявило гастрономические предпочтения русских. Лидирует мороженое, на втором месте кондитерские изделия, а затем икра.

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