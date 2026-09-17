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Татар-информ

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Путин: рост зарплат в РФ за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении

Путин: рост зарплат в РФ за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении

За первое полугодие 2026 года рост зарплат в России составил 6,5% в реальном выражении. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.

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