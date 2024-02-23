Reddit подал заявление о проведении IPO

Компания Reddit объявила, что подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о проведении IPO, в котором раскрыла результаты своей деятельности в 2023 году, говорится в сообщении BloombergКомпания из Сан-Франциско Reddit конфиденциально подавала документы на IPO еще в конце 2021 года, однако сложная экономическая ситуация заставила ее отложить IPO.