Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Reddit подал заявление о проведении IPO

Компания Reddit объявила, что подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о проведении IPO, в котором раскрыла результаты своей деятельности в 2023 году, говорится в сообщении BloombergКомпания из Сан-Франциско Reddit конфиденциально подавала документы на IPO еще в конце 2021 года, однако сложная экономическая ситуация заставила ее отложить IPO.

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