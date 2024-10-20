США расследуют утечку секретных данных о подготовке удара Израиля по Ирану

В Вашингтоне расследуют утечку строго засекреченных американских разведывательных данных о планах Израиля по нанесению ответных ударов Ирану, передает CNN со ссылкой на три осведомленных о ходе расследования источника.
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