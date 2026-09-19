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ИА Регнум

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На Чукотке третье село показало явку 100% на выборы в Госдуму

На Чукотке третье село показало явку 100% на выборы в Госдуму

Явку в 100% на выборах в Госдуму показало третье село на Чукотке. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба избирательной комиссии Чукотского автономного округа.

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