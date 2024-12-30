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    колбасина судить, как защитника мутантов. и срок, побольше. и посадить в колонию, где им осуждённые сидят.Из-за приговора п...

Стало известно, как сильно вырастут штрафы за нарушение ПДД для нижегородцев

Стало известно, как сильно вырастут штрафы за нарушение ПДД для нижегородцев

Рассказываем, как сильно вырастут штрафы за нарушение ПДД в Нижегородской области в 2025 году.С 1 января 2025 года жителей Нижегородской области поджидают не только подарки под ёлкой, но и рост штрафов для водителей за нарушение ПДД.

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