Стало известно, как сильно вырастут штрафы за нарушение ПДД для нижегородцев

Рассказываем, как сильно вырастут штрафы за нарушение ПДД в Нижегородской области в 2025 году.С 1 января 2025 года жителей Нижегородской области поджидают не только подарки под ёлкой, но и рост штрафов для водителей за нарушение ПДД.