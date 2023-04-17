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Минометные расчеты ВДВ продолжают успешно выполнять боевые задачи специальной военной операции

Минометные расчеты ВДВ продолжают успешно выполнять боевые задачи специальной военной операции

Выявив цели, минометчики открывают огонь на поражение, уничтожают вскрытые наблюдательные и опорные пункты противника, живую силу и легкобронированную технику ВСУ.

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