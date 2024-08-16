Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Ирина Мва
    зачем этот чюрька тут оказался...ты нам не нужен вместе с твоим родительским отребьем...давай езжай в свой чюрькистан...Подростки избили ...
  • Валерий
    " Да уж"- что то "батька"- хочет читать договор односторонне. А то что бандеровцы пересекли границу России, а он не в...У Белоруссии не б...
  • Александр24
    Интересно, в том договоре не написано, что Белоруссия вводит свои войска в Россию в случае нападения на союзное госуд...У Белоруссии не б...

Киевские спецслужбы под эгидой Запада все активнее ведут против России информационную войну

Киевские спецслужбы под эгидой Запада все активнее ведут против России информационную войну

В МИД России предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о готовности России передать Запорожскую АЭС Украине в обмен на добровольный уход ВСУ из Курской области.

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