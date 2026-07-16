Новороссийцы пожаловались депутату на проблемы в городе. Их уже оперативно решают. Что будет сделано в ближайшее время?По просьбам кубанцев формируют новую народную программу партии «Единая Россия».
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