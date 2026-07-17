smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

Азербайджан заявил о возобновлении ряда прямых рейсов с Россией

Азербайджан заявил о возобновлении ряда прямых рейсов с Россией

Восстановление ряда прямых авиамаршрутов между странами ожидается в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 17 июля на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии