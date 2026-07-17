Азербайджан заявил о возобновлении ряда прямых рейсов с Россией

Восстановление ряда прямых авиамаршрутов между странами ожидается в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 17 июля на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
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