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Царьград

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Ушли в нокаут. Русская ракета ОТРК "Искандер" уничтожила ЗРК Patriot под Киевом. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Ушли в нокаут. Русская ракета ОТРК "Искандер" уничтожила ЗРК Patriot под Киевом. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Украинские ракетчики запустили в небо четыре своих боеприпаса, но русская ракета успешно преодолела противовоздушную оборону противника и достигла намеченной цели.

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