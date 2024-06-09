Мурашко, заявил, что ситуация с потреблением табака в стране улучшается

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр здравоохранения России, Михаил Мурашко, заявил, что ситуация с потреблением никотинсодержащей продукции в стране улучшается, однако прогресс в снижении употребления алкоголя замедлился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)