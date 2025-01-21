Суд над бывшим главой департамента Минобороны России пройдет в закрытом режиме

Во 2-й Западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
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