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Суд над бывшим главой департамента Минобороны России пройдет в закрытом режиме

Суд над бывшим главой департамента Минобороны России пройдет в закрытом режиме

Во 2-й Западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

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