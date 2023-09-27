Reuters: Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

Ходатайство его защиты о прекращении дела было отклоненоБывшего президента США Дональда Трамп и его компанию Trump Organization признали виновной по иску прокуратуры штата Нью-Йорк о мошенничестве, пишет Reuters.
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