Политолог Брутер: Запад попытается создать новую политическую систему Украины

Запад после остановки боевых действий на Украине примется за "инвентаризацию" этой страны. На практике это означает построение новой политической системы без Владимира Зеленского, в рамках которой на авансцену выйдут "новые фигуры", а "бывшие боевики станут либералами".
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