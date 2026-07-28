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Газета.ру

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Политолог Брутер: Запад попытается создать новую политическую систему Украины

Политолог Брутер: Запад попытается создать новую политическую систему Украины

Запад после остановки боевых действий на Украине примется за "инвентаризацию" этой страны. На практике это означает построение новой политической системы без Владимира Зеленского, в рамках которой на авансцену выйдут "новые фигуры", а "бывшие боевики станут либералами".

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