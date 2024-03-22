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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клиент PARI проиграл 300 тысяч рублей, поставив на непоражение Сербии в матче с Россией

Сборная России разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче. Поражение Сербии лишило клиента PARI 300 тысяч рублей.

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