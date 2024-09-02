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Зеленский в последний раз попросит у США согласия на дальнобойные удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз попытается добиться у США согласия на совершение ударов дальнобойным оружием по территории России перед тем, как американский лидер Джо Байден уйдет со своего поста.

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