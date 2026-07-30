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Как архитектура и комфорт меняют человека: дискуссия экспертов

Как архитектура и комфорт меняют человека: дискуссия экспертов

На дискуссии, прошедшей в одном из современных московских пространств, искусствовед и историк архитектуры Елизавета Лихачёва и генеральный продюсер образовательных программ для предпринимателей Елена Бондаренко обсудили, как среда влияет на человека.

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