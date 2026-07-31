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Царьград

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Устный ЕГЭ по истории покажет катастрофу в образовании: Педагог Шарова рассказала всё, как есть

Устный ЕГЭ по истории покажет катастрофу в образовании: Педагог Шарова рассказала всё, как есть

Устный ЕГЭ по истории и литературе покажет слабость школы, считает учитель Шарова. "Опыт устного собеседования по русскому языку для девятиклассников показывает, что образование сильно просело", - подчеркнула она.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Блин! У автора образование сильно просело, потому что он как попугай повторяет, что образование сильно просело. Видимо, других слов в лексиконе уже нет.
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1 м.