Устный ЕГЭ по истории покажет катастрофу в образовании: Педагог Шарова рассказала всё, как есть

Устный ЕГЭ по истории и литературе покажет слабость школы, считает учитель Шарова. "Опыт устного собеседования по русскому языку для девятиклассников показывает, что образование сильно просело", - подчеркнула она.
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