Брокеры и управляющие составили список идей налоговых поправок для Минфина

Брокеры и управляющие компаний направили заместителям министра финансов Алексею Сазанову и Ивану Чебескову свои предложения по улучшению налоговой системы в преддверии фискальных изменений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева.
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