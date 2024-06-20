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Брокеры и управляющие составили список идей налоговых поправок для Минфина

Брокеры и управляющие составили список идей налоговых поправок для Минфина

Брокеры и управляющие компаний направили заместителям министра финансов Алексею Сазанову и Ивану Чебескову свои предложения по улучшению налоговой системы в преддверии фискальных изменений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева.

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