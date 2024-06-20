Брокеры и управляющие составили список идей налоговых поправок для Минфина

Брокеры и управляющие компаний направили заместителям министра финансов Алексею Сазанову и Ивану Чебескову свои предложения по улучшению налоговой системы в преддверии фискальных изменений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева.