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Аэропорт Душанбе переходит на ночной режим работы

Аэропорт Душанбе переходит на ночной режим работы

В связи с проведением ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе Международный аэропорт Душанбе временно будет закрыт в дневное время, сообщает сегодня, 2 августа, ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани Джамилю Хусейнову.

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