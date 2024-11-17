Кадыров: Еще одна группа добровольцев вылетела в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о том, что на республиканской территории был подготовлен новый отряд Вооружённых сил Российской Федерации, который был собран из добровольно решивших вступить в войска граждан.
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