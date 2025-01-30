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Петербургский дневник

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Александр Беглов рассказал о завершении строительства второй сцены МДТ до конца 2026 года

Александр Беглов рассказал о завершении строительства второй сцены МДТ до конца 2026 года

Власти города окажут всестороннюю поддержку Александр Беглов рассказал, что по поручению президента РФ Владимира Путина город сделает все для завершения строительства второй сцены Малого драматического театра до конца 2026 года.

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