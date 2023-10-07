С администрации Рубцовска взыскали компенсацию за укус бездомной собаки

Суд определил ее уполномоченным органом и не согласился с доводами о том, что власти не могут создать приют и заключить контракт по отлову из-за недостаточного финансирования В Рубцовске прокуратура добилась взыскания морального вреда несовершеннолетнему, которого за голень укусила бездомная собака.