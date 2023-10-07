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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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С администрации Рубцовска взыскали компенсацию за укус бездомной собаки

Суд определил ее уполномоченным органом и не согласился с доводами о том, что власти не могут создать приют и заключить контракт по отлову из-за недостаточного финансирования В Рубцовске прокуратура добилась взыскания морального вреда несовершеннолетнему, которого за голень укусила бездомная собака.

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