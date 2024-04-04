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В Белгородской и Курской областях предупредили об опасности атаки БПЛА

В Белгородской и Курской областях предупредили об опасности атаки БПЛА

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале и пресс-служба Мэрии Белгорода.

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