В Белгородской и Курской областях предупредили об опасности атаки БПЛА

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале и пресс-служба Мэрии Белгорода.
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