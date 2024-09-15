Петербуржцы проверят свои знания о гигиене, питании и профилактике заболеваний

Вопросы задаст певец Сергей Рогожин Завтра, 16 сентября, на выставке «Мой Петербург» стартует акция «Диктант здоровья», благодаря которой жители смогут больше узнать о правильном питании и здоровом образе жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии