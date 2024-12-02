На Алтае четверть работников не смогут накопить 1 млн рублей даже за 10 лет стажа

Край находится ниже всех в рейтинге среди сибирских регионов Алтайский край находится на 74-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов, где жители быстрее всего могут накопить миллион рублей, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии