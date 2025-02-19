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Царьград

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Сенат США утвердил Говарда Латника главой Министерства торговли

Сенат США утвердил Говарда Латника главой Министерства торговли

Сенат США утвердил инвестора Говарда Латника на пост главы Министерства торговли. В то же время был начат процесс по назначению Кэша Пателя на пост руководителя ФБР.

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