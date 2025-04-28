Американский инженер приехал поржать над российскими стартапами, а через три недели бросил работу и остался в Самаре.

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Алекс Сэм
Дай Бог ему счастья, вот такие мигранты нам нужны.
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13 час.
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