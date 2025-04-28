Американский инженер приехал поржать над российскими стартапами, а через три недели бросил работу и остался в Самаре.

Я перелистывал новостную ленту в метро, когда наткнулся на сообщение от старого приятеля: «Представляешь, мой коллега Джон из Штатов решил махнуть в Россию — посмотреть на "этих русских с их отсталыми технологиями".
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