Гандболисты из Чехова выступят в полуфинале чемпионата России

Команда «Чеховские медведи» сыграет с «Зенитом» в полуфинале чемпионата России по гандболу. Подмосковные спортсмены на домашней арене в рамках четвертьфинала одержали победу над челябинским «Динамо-Сунгуль» со счетом 34:27.
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