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ИА Регнум

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Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Индией на 2%

Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Индией на 2%

Товарооборот между Россией и Индией вырос более чем на 2%. Об этом 31 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

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