Пять штрихов к портрету «Афгана»

Ключевые задачи и решения 40-й армии в Афганистане, которые не только подчеркивают героизм советских воинов, но и дают ответ на вопрос, выиграл или проиграл СССР эту войнуЗУФАРОВ ВАЛЕРИИ/ФОТОХРОНИКА ТАСС 1 мая 1985 года.