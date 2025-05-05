Пять штрихов к портрету «Афгана»

Ключевые задачи и решения 40-й армии в Афганистане, которые не только подчеркивают героизм советских воинов, но и дают ответ на вопрос, выиграл или проиграл СССР эту войнуЗУФАРОВ ВАЛЕРИИ/ФОТОХРОНИКА ТАСС 1 мая 1985 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии