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Путин: угрозы Зеленского бить по гражданским самолётам — это заявка на государственный терроризм

Путин: угрозы Зеленского бить по гражданским самолётам — это заявка на государственный терроризм

Президент России Владимир Путин заявил, что если Владимир Зеленский публично угрожает наносить удары по гражданским самолётам, то это следует расценивать как заявку на государственный терроризм.

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