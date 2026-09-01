Путин: угрозы Зеленского бить по гражданским самолётам — это заявка на государственный терроризм

Президент России Владимир Путин заявил, что если Владимир Зеленский публично угрожает наносить удары по гражданским самолётам, то это следует расценивать как заявку на государственный терроризм.
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