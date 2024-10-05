Турист незаметно для себя оказался в самом бедном регионе США и показал, как живут местные

Лет 5-7 назад, когда еще можно было "поездить" через Google Earth по улицам городов, я катался по захолустным американским хуторкам. Картинка, в принципе, не отличается от российской. Единственное отличие - почти возле каждого дома стоит авто. И асфальт немного лучше.

Дмитрий Гурин

Я пожил в штатах почти 4 года и прокатался в основном по южным и в больших центрах бывал очень редко... так вот, то что в этой статье написано это еще не самые бедные... самые бедные это подобие наших "необходимых специалистов" в основном из Южной Америки и живущие в трейлерных парках в автокемперах, получают еженедельную пйку в виде пакетов с продуктами и никаких финансов и медецинской помощи, хотя и являются гражданами США......