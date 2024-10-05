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Турист незаметно для себя оказался в самом бедном регионе США и показал, как живут местные

Турист незаметно для себя оказался в самом бедном регионе США и показал, как живут местные

Крупные города США часто привлекают туристов как символы благополучия и возможностей, ведь зарплаты в мегаполисах действительно высокие, а жизнь кажется насыщенной.

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Комментарии
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HotRS
Лет 5-7 назад, когда еще можно было &quot;поездить&quot; через Google Earth по улицам городов, я катался по захолустным американским хуторкам. Картинка, в принципе, не отличается от российской. Единственное отличие - почти возле каждого дома стоит авто. И асфальт немного лучше.
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11 час.
Дмитрий Гурин
Я пожил в штатах почти 4 года и прокатался в основном по южным и в больших центрах бывал очень редко... так вот, то что в этой статье написано это еще не самые бедные... самые бедные это подобие наших &quot;необходимых специалистов&quot; в основном из Южной Америки и живущие в трейлерных парках в автокемперах, получают еженедельную пйку в виде пакетов с продуктами и никаких финансов и медецинской помощи, хотя и являются гражданами США......
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9 час.

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