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УтроNews

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Россия может пересмотреть работу немецких культурных учреждений в ответ на закрытие Русского дома в Берлине

Россия может пересмотреть работу немецких культурных учреждений в ответ на закрытие Русского дома в Берлине

По его словам, деятельность Русского дома и Института Гете регулируется соглашением от 2011 года, определяющим работу Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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