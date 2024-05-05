Деревянко готовится к свадьбе

Павел, который несколько месяцев назад перестал скрывать отношения с дизайнером Зоей Фуць,. У Павла и Зои на двоих четверо детей Legion-media Павел, который несколько месяцев назад перестал скрывать отношения с дизайнером Зоей Фуць, опубликовал снимки, откровенно говорящие о скорых переменах в его личной жизни.
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