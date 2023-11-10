Внимание на щёчку: Bild выдал "сенсацию" о "двойнике Путина". Только не смейтесь

Конспирологи научились различать двойников Путина не только по форме ушей, подбородка и носа, но и даже по щекам! Веру в это безумие культивируют немецкие и европейские СМИ не меньше, чем веру в "смертельные диагнозы" русского лидера.
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