Британский журнал Spectator оценивает перспективы Украины в конфликте с РФ

Британский журнал Spectator в статье под заголовком «Украина проигрывает войну» приходит к выводу, что Украина сталкивается с серьёзными трудностями в конфликте с Российской Федерацией, а президент Владимир Зеленский может переоценивать шансы своей страны на победу.