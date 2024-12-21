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Царьград

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"Приехал в Киев прятать концы": Визит главы ЦРУ на Украину. О чём умолчал Зеленский, рассказал дипломат

"Приехал в Киев прятать концы": Визит главы ЦРУ на Украину. О чём умолчал Зеленский, рассказал дипломат

Для чего глава ЦРУ Уильям Бернс внезапно приехал в Киев? Владимир Зеленский засекретил нюансы визита американского чиновника, но русский дипломат Родион Мирошник рассказал детали: "Бернс приехал в Киев прятать концы".

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