GOB: перуанские чиновники нашли похищенные кувшины культуры Чанкай

В Перу представителям власти удалось предотвратить кражу 600-летних керамических изделий, созданных представителями культуры Чанкай, существовавшей в XII-XV веках на территории Южной Америки до прибытия испанских завоевателей.
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