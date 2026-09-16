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Пятый канал

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«Бурановские бабушки» спели хит «Сигма бой» на фестивале в Екатеринбурге

«Бурановские бабушки» спели хит «Сигма бой» на фестивале в Екатеринбурге

Энергия, идеи и амбиции со всего мира сегодня собраны в одной точке. В Екатеринбурге в самом разгаре Международный молодежный форум.

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