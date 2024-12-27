ARMY по всему миру готовятся к дню рождения Ви из BTS: что подготовили поклонники своему кумиру

Уже через несколько дней весь мир отпразднует один из самых главных праздников – Новый год. Однако поклонники к-поп культуры, а, в особенности, группы BTS, больше готовятся не к предстоящему завершению 2024 года, а к дню рождения Ви.
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