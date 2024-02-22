Reuters: МВФ выделит Украине помощь на 20 млн долларов меньше

Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek.de v Международный валютный фонд достиг на рабочем уровне договоренности с Украиной о передаче Киеву 880 млн долларов – это на 20 млн долларов меньше, чем предполагалось, пишет Reuters со ссылкой на источник.
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