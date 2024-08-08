Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
    Им больше делать нечего. Отправить на передок не засранцевТриколор или анар...
  • Владимир Моргунов
    Начинать надо не с СЕНАТОРА САВЕЛЬЕВА А С ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГД, СФ, как в ВЫСШИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РФ ПОПАДАЮТ, АРАШУ...Когда их лишат за...
  • Nikolay Stepanov
    И не дождётесь от Думы кардинально решения. Невыгодно думцам.Когда их лишат за...

Как разозлить чиновника одной фразой. Депутат подсказал

Как разозлить чиновника одной фразой. Депутат подсказал

Фото: Царьград. Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил, как можно рассердить чиновника одним высказыванием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх