Турецкий политик: мировая война грозит из-за притязаний Киева на Крым

РИА Новости/Константин Михальчевский Попытка военной интервенции Украины в отношении Крыма может развязать Третью мировую войну, заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма и турецкий политик Унвер Сель.
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